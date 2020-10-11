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113-74 | MAÇ SONUCU

ING 'nde heyecan üçüncü hafta mücadeleleri ile devam etti. Ligin 3. haftasında sahasında ağırladığı 'u 39 sayılık farklı mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 21:59
Fenerbahçe Beko 113-74 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor | MAÇ SONUCU

ING 'nin üçüncü haftasında , 'u 113-74 yendi.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise oynadığı 3. maçı da kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Sinen Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 17, 5, Eddie 18, Pierre 13, Vesely 10, Westermann 6, Hamilton 18, Biberovic 8, Berkay Candan 16, Yiğit Onan 2

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Cook 15, Tufan Önen, Neal 5, Frazier 2, Abu 30, Caner Ercan, Fırat Töz 8, Polat Kaya 5, Sercan Engin 3, Hasan Emir Gökalp 2, , Mustafa Baştürk 4

1. Periyot: 39-24

Devre: 60-41

3. Periyot: 92-51

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