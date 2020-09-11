Potada corona şokui! Fenerbahçe ve Galatasaray Gloria Cup'tan çekildi
Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom, sporcularda rastlanan corona virüsü vakaları nedeniyle ortak bir karar alarak Gloria Cup Turnuvası'ndan çekildi.
Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası'na corona virüsü damga vurdu. Organizasyonda yer alan Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom, sporcularda rastlanan corona virüsü vakaları nedeniyle ortak bir karar alarak turnuvadan çekildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya'da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır. Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır. Takımımız, bugün İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımızın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya'da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, takımımız ve değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır.
Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır.
Takımımız, bugün İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını İstanbul'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.
Kamuyouna saygıyla duyurulur.
4 TAKIM KALDI
Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe BEKO ve Türk Telekom'un Antalya'dan ayrılmasından sonra turnuvada Kızılyıldız, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ kaldı.
Gloria Cup'ta mücadele eden Ukrayna ekibi Dnipro'da 5 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray'da da bir oyuncunun sonucu pozitifti.
- 11.09.2020
- Güncelleme: 11.09.2020 12:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Potada corona şokui! Fenerbahçe ve Galatasaray Gloria Cup'tan çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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