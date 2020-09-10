Basketbola da korona engeli - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Basketbola da corona engeli!

Basketbola da corona virüsü engeli!

Basketbola da corona virüsü engeli!

ligin ilk yarısının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardandan basketbolda da benzeri bir karar alındı. Federasyon Başkanı , dün yaptığı açıklamada sezonun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını belirtti.

ligin ilk yarısının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardandan basketbolda da benzeri bir karar alındı. Federasyon Başkanı , dün yaptığı açıklamada sezonun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını belirtip, " ile görüşmeler yaptık ve bu kararı verdik" dedi. Kulüplerin en önemli sorunlarından birinin Kovid-19 testleri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza beklentilerimizi arz etmiştik. Cumhurbaşkanımız da, makul bir ücret talep edileceğine yönelik talimatlar verdi. Cumhurbaşkanımızdan böyle güzel haber almamız bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

EFES'E BİR ÖDÜL DAHA
Avrupa Ligi tarafından 2020'de 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı' seçilen , One Team Ödülleri'nde üst üste ikinci kez Altın Ödül'ün sahibi oldu. 'ye ilk yaşatan A.Efes, Avrupa'da bu ödülü üst üste iki kez kazanan tek takım oldu.

MİLLİLER 3. OLDU
Slovakya'daki Golden Spike Grand Prix'e katılan Yasemin Can ve 3. oldu. Yasemin 5 bin metrede 14.40.70, Ramil ise 150 metrede 15.38 ile yarışı 3. sırada bitirdi.

  1. 10.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Basketbola da corona virüsü engeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA