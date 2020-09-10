Basketbola da corona virüsü engeli!
Futbolda ligin ilk yarısının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardandan basketbolda da benzeri bir karar alındı. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, dün yaptığı açıklamada sezonun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını belirtti.
Futbolda ligin ilk yarısının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardandan basketbolda da benzeri bir karar alındı. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, dün yaptığı açıklamada sezonun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını belirtip, "Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yaptık ve bu kararı verdik" dedi. Kulüplerin en önemli sorunlarından birinin Kovid-19 testleri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza beklentilerimizi arz etmiştik. Cumhurbaşkanımız da, makul bir ücret talep edileceğine yönelik talimatlar verdi. Cumhurbaşkanımızdan böyle güzel haber almamız bizi çok mutlu etti" diye konuştu.
EFES'E BİR ÖDÜL DAHA
Avrupa Ligi tarafından 2020'de 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı' seçilen Anadolu Efes, One Team Ödülleri'nde üst üste ikinci kez Altın Ödül'ün sahibi oldu. Türkiye'ye ilk yaşatan A.Efes, Avrupa'da bu ödülü üst üste iki kez kazanan tek takım oldu.
MİLLİLER 3. OLDU
Slovakya'daki Golden Spike Grand Prix'e katılan Yasemin Can ve Ramil Guliyev 3. oldu. Yasemin 5 bin metrede 14.40.70, Ramil ise 150 metrede 15.38 ile yarışı 3. sırada bitirdi.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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