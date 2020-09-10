Basketbola da corona virüsü engeli!

Futbolda ligin ilk yarısının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardandan basketbolda da benzeri bir karar alındı. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, dün yaptığı açıklamada sezonun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını belirtip, "Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yaptık ve bu kararı verdik" dedi. Kulüplerin en önemli sorunlarından birinin Kovid-19 testleri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza beklentilerimizi arz etmiştik. Cumhurbaşkanımız da, makul bir ücret talep edileceğine yönelik talimatlar verdi. Cumhurbaşkanımızdan böyle güzel haber almamız bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

EFES'E BİR ÖDÜL DAHA

Avrupa Ligi tarafından 2020'de 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı' seçilen Anadolu Efes, One Team Ödülleri'nde üst üste ikinci kez Altın Ödül'ün sahibi oldu. Türkiye'ye ilk yaşatan A.Efes, Avrupa'da bu ödülü üst üste iki kez kazanan tek takım oldu.

MİLLİLER 3. OLDU

Slovakya'daki Golden Spike Grand Prix'e katılan Yasemin Can ve Ramil Guliyev 3. oldu. Yasemin 5 bin metrede 14.40.70, Ramil ise 150 metrede 15.38 ile yarışı 3. sırada bitirdi.