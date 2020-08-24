Ömer Onan'dan seyirci açıklaması! "Yeni sezonda maçları yüzde 50 kapasitesiyle oynatmak istiyoruz" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'dan seyirci açıklaması! " maçları yüzde 50 kapasitesiyle oynatmak istiyoruz"

Ömer Onan'dan seyirci açıklaması! "Yeni sezonda maçları yüzde 50 kapasitesiyle oynatmak istiyoruz"

ING Ligi fikstür çekiminde konuşan 'su , "Boş tribünler önünde oynamanın kimseye zevk vermediğini aktardı ve hedeflerinin yüzde 50 kapasite ile başlamak olduğunu açıkladı."

ING Süper Ligi 2020-2021 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan çekim öncesi 'su , açıklamalarda bulundu. Onan, boş tribünler önünde oynamanın kimseye zevk vermediğini aktararak, "Bununla alakalı sağlık ve spor bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Temennimiz en azından yüzde 50 kapasite ile başlamak. Kulüplerimiz de biletlerini, kombinelerini satabilsin. Bu da kulüpler için bir gelir kalemi. Seyircili oynamayı önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

mücadelelerden iki gün önce bütün takımların korona virüs testine gireceğini ifade eden Ömer Onan, "Pandemi hayatımıza girdi ve ligleri tamamlayamadık. Avrupa'da da basketbol darbe aldı. Bunun ekonomisini kaldıracak güçte değildi Avrupa basketbolu. Bir geri dönüş protokolü hazırladık. Maçlarda iki gün önce tüm kulüplerin test yaptırmasını, sahada olanların test yaptırmasını uygun gördük. Test sayılarının ücretinde bir artış oldu. Bunu ile tekrar görüşeceğiz. Kulüplerimizi ekonomik olarak rahatlatmamız lazım" diye konuştu.

  1. 24.08.2020
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