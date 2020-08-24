Ömer Onan'dan seyirci açıklaması! "Yeni sezonda maçları yüzde 50 kapasitesiyle oynatmak istiyoruz"
ING Basketbol Ligi fikstür çekiminde konuşan TBF Ceo'su Ömer Onan, "Boş tribünler önünde oynamanın kimseye zevk vermediğini aktardı ve yeni sezonda hedeflerinin yüzde 50 kapasite ile başlamak olduğunu açıkladı."
ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan çekim öncesi TBF CEO'su Ömer Onan, açıklamalarda bulundu. Onan, boş tribünler önünde oynamanın kimseye zevk vermediğini aktararak, "Bununla alakalı sağlık ve spor bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Temennimiz en azından yüzde 50 kapasite ile başlamak. Kulüplerimiz de biletlerini, kombinelerini satabilsin. Bu da kulüpler için bir gelir kalemi. Seyircili oynamayı önemsiyoruz" şeklinde konuştu.
Yeni sezonda mücadelelerden iki gün önce bütün takımların korona virüs testine gireceğini ifade eden Ömer Onan, "Pandemi hayatımıza girdi ve ligleri tamamlayamadık. Avrupa'da da basketbol darbe aldı. Bunun ekonomisini kaldıracak güçte değildi Avrupa basketbolu. Bir geri dönüş protokolü hazırladık. Maçlarda iki gün önce tüm kulüplerin test yaptırmasını, sahada olanların test yaptırmasını uygun gördük. Test sayılarının ücretinde bir artış oldu. Bunu Sağlık Bakanlığı ile tekrar görüşeceğiz. Kulüplerimizi ekonomik olarak rahatlatmamız lazım" diye konuştu.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ömer Onan'dan seyirci açıklaması! "Yeni sezonda maçları yüzde 50 kapasitesiyle oynatmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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