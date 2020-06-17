Olympiakos Georgios Printezis'in sözleşmesini bir yıl uzattı
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Georgios Printezis'in sözleşmesini uzattı.
Olympiakos Kulübü, 35 yaşındaki Yunan pota altı oyuncusu Printezis'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.
Kariyerine 2001'de Olympiakos'ta başlayan tecrübeli basketbolcu, daha sonra İspanya'nın Malaga takımında forma giymişti.
Georgios Printezis, 2011'de döndüğü Olympiakos'ta 2012 ve 2013 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Printezis, son 10 yılın en iyi takımına seçildiği THY Avrupa Ligi'nin tüm zamanlar istatistiklerinde ise 3 bin 209 sayıyla en skorer 3. oyuncu konumunda bulunuyor.
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- 17.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Olympiakos Georgios Printezis'in sözleşmesini bir yıl uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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