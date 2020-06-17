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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Basketbol Olympiakos Georgios Printezis'in sözleşmesini bir yıl uzattı

'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Olympiakos Georgios Printezis'in sözleşmesini bir yıl uzattı

'nde mücadele eden 'ın Basketbol Takımı, 'in sözleşmesini uzattı.

Kulübü, 35 yaşındaki Yunan pota altı oyuncusu Printezis'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine 2001'de Olympiakos'ta başlayan tecrübeli basketbolcu, daha sonra 'nın Malaga takımında forma giymişti.

, 2011'de döndüğü Olympiakos'ta 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluğu yaşamıştı.

Printezis, son 10 yılın en iyi takımına seçildiği THY Avrupa Ligi'nin tüm zamanlar istatistiklerinde ise 3 bin 209 sayıyla en skorer 3. oyuncu konumunda bulunuyor.

  1. 17.06.2020
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