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11 Haziran 2020, Perşembe
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Pana ’yı sevindirdi

Pana FIBA’yı sevindirdi

 , 'un sahibi P. 'un FIBA'da oynama isteği için, "Bu, yokluktan lig oluşturmayı başardığımız son 4 yıldaki çalışmayı onaylıyor" dedi.

, 'un sahibi P. 'un FIBA'da oynama isteği için, "Bu, yokluktan lig oluşturmayı başardığımız son 4 yıldaki çalışmayı onaylıyor" dedi.
  1. 11.6.2020
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