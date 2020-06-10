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10 Haziran 2020, Çarşamba
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düğmeye bastı

OGM Ormanspor düğmeye bastı

takımlarından , öncesi düğmeye bastı. Ormanspor, 1.83 boyunda ve 30 yaşındaki oyun kurucu 'i kadrosuna kattı.

takımlarından , öncesi düğmeye bastı. Ormanspor, 1.83 boyunda ve 30 yaşındaki oyun kurucu 'i kadrosuna kattı.

  1. 10.6.2020
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