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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Ertuğrul hoca 1 yıl daha devam

Ertuğrul hoca 1 yıl daha devam

G.Saray 'a yeni sözleşme yolda.

G.Saray 'a yeni sözleşme yolda. 2018'den bu yana sarı-kırmızılıları çalıştıran tecrübeli hocaya 1 yıllık kontrat daha önerilecek. Yönetimin, performansından memnun kaldığı Erdoğan ile kısa sürede masaya oturacak. Basketbol ligleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.
  1. 6.6.2020
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