Aktüel haberler (04.06.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
ERDENAY'DAN ÖZEL DESTEK
Türk Basketbolunun efsane oyuncusu Harun Erdenay, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Spor Bilimlerinde genç yetenekleri yetiştirecek. Erdenay, her türlü olanağın bulunduğu yerleşkede gerçekleştirilecek eğitim sürecinde öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarının sözünü verirken, mezuniyet sonrasında bu bölümlerdeki öğrencilerin yanında olacaklarını vurguladı.
TOFAŞ DAVETİ KABUL ETTİ
Üç yıldır Eurocup'ta mücadele eden Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılma kararı aldı. Açıklamada, "Özel davetin kulüp stratejimiz ve gelecek planlamamız açısından daha uygun bir yol olduğunu, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere BCL'de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
'BEYAZ SEZON' HAKSIZLIK OLDU
Fransa'da Cholet'nin başantrenörlüğünü yapan Erman Kunter, liglerin iptal kararının erken alındığını ve "beyaz sezon"un haksızlık olduğunu söyledi. Kunter, "Tüm liglerin yüzde 75'i oynanmıştı. En azından bir emek sarf edildi, bence haksızlık oldu. Basketbolda şampiyon ilan edilmedi. Bizim için burukluk oldu" diye konuştu.
- 4.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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