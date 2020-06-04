Aktüel haberler (04.06.20)

ERDENAY'DAN ÖZEL DESTEK

Türk Basketbolunun efsane oyuncusu Harun Erdenay, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Spor Bilimlerinde genç yetenekleri yetiştirecek. Erdenay, her türlü olanağın bulunduğu yerleşkede gerçekleştirilecek eğitim sürecinde öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarının sözünü verirken, mezuniyet sonrasında bu bölümlerdeki öğrencilerin yanında olacaklarını vurguladı.

TOFAŞ DAVETİ KABUL ETTİ

Üç yıldır Eurocup'ta mücadele eden Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılma kararı aldı. Açıklamada, "Özel davetin kulüp stratejimiz ve gelecek planlamamız açısından daha uygun bir yol olduğunu, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere BCL'de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'BEYAZ SEZON' HAKSIZLIK OLDU

Fransa'da Cholet'nin başantrenörlüğünü yapan Erman Kunter, liglerin iptal kararının erken alındığını ve "beyaz sezon"un haksızlık olduğunu söyledi. Kunter, "Tüm liglerin yüzde 75'i oynanmıştı. En azından bir emek sarf edildi, bence haksızlık oldu. Basketbolda şampiyon ilan edilmedi. Bizim için burukluk oldu" diye konuştu.