Erdenay kolları sıvadı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Erdenay kolları sıvadı

Erdenay kolları sıvadı

Erdenay kolları sıvadı

'nun efsane ismi , 'nde kurulan 'nde antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde nitelikli bireyler yetiştirmek için kolları sıvadı.

'nun efsane ismi , 'nde kurulan 'nde antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde nitelikli bireyler yetiştirmek için kolları sıvadı. Erdenay, her türlü olanağın bulunduğu modern bir yerleşkede gerçekleştirilecek eğitim sürecinde öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarının sözünü verdi.
  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erdenay kolları sıvadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA