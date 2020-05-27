Basketbolun kaderi için toplantı yapıldı! Yabancı sayısı değişecek mi? - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Basketbolun kaderi için toplantı yapıldı! Yabancı sayısı değişecek mi?

Basketbolun kaderi için toplantı yapıldı! Yabancı sayısı değişecek mi?

Bu sezon beyaz bir sayfa açan ve corona virüsü sebebiyle iptal edilen ligin ardından kulüp yetkilileri ve federasyon yetkilileri video konferans yöntemiyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Yabancı sayısı toplantının en kritik konuları arasında yer aldı.

Ligler Direktörlüğü, Süper Ligi kulüpler yetkilileri ile video konferans ile yeni sezon ve basketbol geleceği hakkında toplantı yaptı.

Toplantıda tartışılan konular arasında yabancı sayısı da yer aldı. , Telekom ve Teksüt Bandırma 4 yabancı, Karşıyaka ve TOFAŞ 4+1 yabancı basketbolcu olması dahilinde fikir belirtti. Bahçeşehir Koleji 4+1 yabancı sayısı kuralının gelecek sezondan itibaren uygulanmasını istedi. Diğer temsilciler 5 yabancıdan yabancıdan tercih yaptı.

BASKETBOL LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Basketbol Federasyonu gelecek sezon ligin 18 Eylül'de başlaması için çalışmalara başladı. Öte yandan kulüpler özellikle Amerikalı oyuncuların uçuş kısıtlamaları sebebiyle beklenen ve başlaması istenen tarihtyen daha geç gelebileceğini belirterek ligin başlangıç tarihinin Ekim ayı başı olmasını istedi.

DİĞER ÖNERİLER

275 bin TL olan lige katılım bedeli kaldırılsın veya düşürülsün
Takvimin yetişmesi amacıyla gerekirse , oynanmasın, All Star gibi organizasyonlar düzenlenmesin

  1. 27.05.2020
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