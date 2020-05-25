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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'dan "sezon iptali" yorumu!

Jordi Bertomeu'dan "sezon iptali" yorumu!

Basketbolda Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) , 2019-2020 sezonunu iptal ederek tarihlerindeki en zor kararlardan birini aldıklarını ifade etti.

Bertomeu, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY ve ULEB 'nda sezonun iptal edilmesini değerlendirdi.

İnsan sağlığının öncelikleri olduğunu dile getiren Bertomeu, "Salgının farklı bölgelere göre gelişimi, tüm takımların sezonun geri kalanına devam etmeleri için aynı koşullarda olacağını garanti etmemekte." yorumunu yaptı.

Ligleri sonlandırmanın en iyi seçenekleri olduğunu belirten Bertomeu, "Bugün tarihimizdeki en zor ve en üzgün kararlardan birini aldık. Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nı sürdürmek için bütün ihtimalleri tüketmiştik." ifadelerini kullandı.

Bertomeu, gelecek sezon maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda görüş belirtmek için erken olduğunu kaydetti.

THY Avrupa Ligi'nin isim hakları konusunda bir değişiklik beklemediklerini aktaran Bertomeu, "Türk Hava Yolları ile son 10 yıldır çok verimli bir ilişkimiz var. Bu konuda gelecekle ilgili görüşümüzü değiştirecek hiçbir şey görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 25.05.2020
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