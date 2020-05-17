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17 Mayıs 2020, Pazar
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CSKA’nın acı günü

CSKA’nın acı günü

ekiplerinden CSKA 'nın doktoru , corona virüsünden dolayı hayatını kaybetti.

ekiplerinden CSKA 'nın doktoru , corona virüsünden dolayı hayatını kaybetti. Rus temsilcisi, 2014'ten beri görev yapan 44 yaşındaki doktorun ailesine yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.
  1. 17.5.2020
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