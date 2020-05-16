FIBA’dan Daçka’ya davet - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol FIBA’dan Daçka’ya davet

’dan Daçka’ya davet

FIBA’dan Daçka’ya davet

Başkanı , tarafından 'ne katılmaları için resmi teklif aldıklarını söyledi.

Darüşşafaka Kulübü İcra Kurulu Başkanı , tarafından 'ne katılmaları için resmi teklif aldıklarını söyledi. 2003'ten bu yana organizasyonlarında mücadele ettiklerini belirten Yelkalan, "Avrupa Ligi, çok inandığımız bir organizasyon. Onlarla çok köklü bağlantılarımız var. Ancak son dönemde Avrupa Ligi ile ilgili yaşadığımız hayal kırıklıkları oldu. Bu da ön plana çıktı ki FIBA, tarihimizde ilk defa birinci kupası Şampiyonlar Ligi'nde oynamamızı teklif etti" dedi.
  1. 16.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FIBA’dan Daçka’ya davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA