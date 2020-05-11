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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Tescil istediler

Tescil istediler

Federasyonu'nun liglerle ilgili kararını vermesi beklenirken Türkiye Basketbol Ligi'nde zirveyi paylaşan Petkimspor ve , sezonun bu haliyle tescil edilmesini talep etti.

Federasyonu'nun liglerle ilgili kararını vermesi beklenirken Türkiye Basketbol Ligi'nde zirveyi paylaşan Petkimspor ve , sezonun bu haliyle tescil edilmesini talep etti. İki kulüp, ligin bitirilip ilk iki sıradaki ekiplerin ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmasını istedi.
  1. 11.5.2020
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