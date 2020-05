Bu sezon potayı sarsan Anadolu Efes'in milli oyuncusu Doğuş Balbay, ligde ve Avrupa'da çifte kupa kaldırmak istediklerini söyledi. Arjantinli Ginobili'yi örnek aldığını belirten 31 yaşındaki Doğuş, "Bir an önce umarım salgınından kurtuluruz. Hayat biraz olsun normale döner diye umuyorum. Bu kadar güzel giden bir sezon her iki kulvarda devam ediyorduk. Avrupa'da son sıradan gelip final-four oynamak tam bir rüya gibiydi. Hem Türkiye ligi hem de Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz" dedi.

BİZ DAHA AVANTAJLIYIZ

Koronavırüsün ardından geri dönüşün kendileri için zor olacağını belirten Balbay, "Bizim diğer takımlara oranla şöyle bir avantajımız var. Son 2 yıldır çekirdek kadroyu koruduk. O avantajı kullanabiliriz. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Şu anda bir şey söylemek kolay değil. Basketbol temas gerektiren bir spor. Antrenman ve maçlara başladığımızda ilk etapta kolay olmayacaktır. Belki de bunu Efes olarak avantaja çevirebiliriz" diye konuştu.

İDOLÜM GINOBILI

Birçok oyuncuyu çok yakından takip ettiğini belirten Doğuş, "Odamda Kobe Bryant, Allen Iverson, Vince Carter posterleri vardı. Biraz daha da bilinçlendiğimde Arjantinli Manu Ginobili'nin hırsı ve sahada yaptıkları benim dikkatimi çekti. Örnek aldığım sporculardandır" dedi.