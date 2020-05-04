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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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’den istatistik soruları...

Fenerbahçe Ülker’den istatistik soruları...

Corona virüsü salgını nedeniyle  ve dahil tüm spor karşılaşmalarının durduğu dönemde kulüpler çeşitli uygulamalarla taraftarın sevgisini ayakta tutmaya çalışıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle ve dahil tüm spor karşılaşmalarının durduğu dönemde kulüpler çeşitli uygulamalarla taraftarın sevgisini ayakta tutmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Basketbol Takımı... Sarı-lacivertli kulüp, twitter'dan istatistikler paylaşarak "Ben kimim?" yarışmaları düzenliyor. Kulüp dün de 'asistleriyle' tanınan Kostas Sloukas'ı sordu, taraftarın verdiği binlerce cevabın çoğu doğruydu.
  1. 4.5.2020
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