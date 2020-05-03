Son Dans rekor kırdı
Michael Jordan ve Chicago Bulls'un serüvenine odaklanan 'The Last Dance' (Son Dans) belgeseli, ESPN tarihinin en çok izlenen belgeseli oldu.
Tiger King'i geride bırakan yapım, efsane Bulls takımıyla ilgili sohbetlerin yeniden hareketlenmesini sağladı. Haziran 2020'de yayınlanması planlanan belgeselin tarihi dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle öne çekilmişti.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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