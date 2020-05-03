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03 Mayıs 2020, Pazar
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rekor kırdı

Son Dans rekor kırdı

Michael Jordan ve 'un serüvenine odaklanan 'The Last Dance' () belgeseli, ESPN tarihinin en çok izlenen belgeseli oldu.

Tiger King'i geride bırakan yapım, efsane Bulls takımıyla ilgili sohbetlerin yeniden hareketlenmesini sağladı. Haziran 2020'de yayınlanması planlanan belgeselin tarihi dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle öne çekilmişti.

  1. 3.5.2020
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