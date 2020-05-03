Karşıyaka’da Crocker krizi

33 yaşındaki kısa forvetle yapılan anlaşma gereği, yaklaşık 60 bin dolar (420 bin TL) alacağı ödenmeyince feshi gerçekleşmedi. Bu süreçte 32 bin 500 dolar (227 bin TL) tutarındaki nisan maaşını da hak eden Crocker'ın FIBA'nın yolunu tutmayı planladığı belirtildi.