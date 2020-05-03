Karşıyaka’da Crocker krizi
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'nın yollarını ayırma kararı aldığı tek isim olan Tony Crocker'ın sözleşmesi henüz feshedilemedi.
33 yaşındaki kısa forvetle yapılan anlaşma gereği, yaklaşık 60 bin dolar (420 bin TL) alacağı ödenmeyince feshi gerçekleşmedi. Bu süreçte 32 bin 500 dolar (227 bin TL) tutarındaki nisan maaşını da hak eden Crocker'ın FIBA'nın yolunu tutmayı planladığı belirtildi.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Karşıyaka’da Crocker krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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