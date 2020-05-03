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03 Mayıs 2020, Pazar
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’da Crocker krizi

Karşıyaka’da Crocker krizi

ING Basketbol Süper Ligi ekibi 'nın yollarını ayırma kararı aldığı tek isim olan Tony Crocker'ın sözleşmesi henüz feshedilemedi.

33 yaşındaki kısa forvetle yapılan anlaşma gereği, yaklaşık 60 bin dolar (420 bin TL) alacağı ödenmeyince feshi gerçekleşmedi. Bu süreçte 32 bin 500 dolar (227 bin TL) tutarındaki nisan maaşını da hak eden Crocker'ın FIBA'nın yolunu tutmayı planladığı belirtildi.

  1. 3.5.2020
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