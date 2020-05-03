Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Anadolu Efes ve Ekpe Udoh...
Bu sezon hem Avrupa hem de yerel ligde fırtına gibi esen Anadolu Efes'in, bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Ekpe Udoh'u kadrosuna katacağı iddia edildi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te transfer çalışmaları sürüyor.
Kadrosunu güçlendirmek adına takviye planlayan lacivert-beyazlı ekibin Alman pivot Tibor Pleiss ile yola devam etmeyeceği ve yerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'u transfer edeceği gündeme bomba gibi düştü.
Basketball Eu Transfer Rumors'un haberine göre Pleiss ile yolları ayıracak olan Anadolu Efes, sezon başında Çin Ligi ekiplerinden Beijing Ducks'a transfer olan ve Avrupa'ya dönmek isteyen ABD'li yıldızı kadrosuna katacak.
- 03.05.2020
- Galatasaraylı yıldızdan flaş açıklama: Kalmak istiyorum
- Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? Bold pilot filmi...
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan maske ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı açıklamaları
- Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'dan flaş talep! "Ya oynansın..."
- Transferi açıkladılar! Muleka Fenerbahçe için teklifi reddetti
- Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Pedro açıkladı! "Teklifleri değerlendireceğim"
- Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...
- Baştan dizayn ediliyor! Corona virüsü sonrası Galatasaray...
- Yönetim şaştı kaldı! 'Geri dönmek istiyorum!'
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Anadolu Efes ve Ekpe Udoh... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.