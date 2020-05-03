Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Anadolu Efes ve Ekpe Udoh... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçelileri kızdıracak ! ve ...

Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Anadolu Efes ve Ekpe Udoh...

Bu sezon hem Avrupa hem de yerel ligde fırtına gibi esen 'in, bir dönem Beko'da forma giyen 'u kadrosuna katacağı iddia edildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'te çalışmaları sürüyor.

Kadrosunu güçlendirmek adına takviye planlayan lacivert-beyazlı ekibin Alman pivot Tibor Pleiss ile yola devam etmeyeceği ve yerine 'nin eski yıldızı 'u transfer edeceği gündeme bomba gibi düştü.

Basketball Eu Transfer Rumors'un haberine göre Pleiss ile yolları ayıracak olan Anadolu Efes, sezon başında Ligi ekiplerinden Beijing Ducks'a transfer olan ve Avrupa'ya dönmek isteyen ABD'li yıldızı kadrosuna katacak.

  1. 03.05.2020
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