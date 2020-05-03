Ernak: Sezon böyle biter

Ernak, "Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve liglerin tekrar başlayacağını düşünmediğimiz için 3 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Liglerin oynanmama ihtimalini daha çok görüyorum. Ancak bu da beraberinde bambaşka problemler getiriyor. Bu ligin bir şampiyonu olmayacak. Ya da hiç kimsenin 'Sen son sıradaydın, küme düştün' deme hakkı yok. Devam etmemenin de büyük problemleri var. İnşallah Türk basketbolu için en iyi kararlar verilebilir" dedi.