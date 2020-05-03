Ernak: Sezon böyle biter
Darüşşafaka Tekfen başantrenörü Selçuk Ernak, ING Basketbol Süper Ligi 2019- 2020 sezonunun tamamlanabileceğini düşünmediğini söyledi.
Ernak, "Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve liglerin tekrar başlayacağını düşünmediğimiz için 3 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Liglerin oynanmama ihtimalini daha çok görüyorum. Ancak bu da beraberinde bambaşka problemler getiriyor. Bu ligin bir şampiyonu olmayacak. Ya da hiç kimsenin 'Sen son sıradaydın, küme düştün' deme hakkı yok. Devam etmemenin de büyük problemleri var. İnşallah Türk basketbolu için en iyi kararlar verilebilir" dedi.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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