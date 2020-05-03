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03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Basketbol Ernak: Sezon böyle biter

: Sezon böyle biter

Ernak: Sezon böyle biter

Darüşşafaka Tekfen başantrenörü Selçuk , ING Süper Ligi 2019- 2020 sezonunun tamamlanabileceğini düşünmediğini söyledi.

, "Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve liglerin tekrar başlayacağını düşünmediğimiz için 3 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Liglerin oynanmama ihtimalini daha çok görüyorum. Ancak bu da beraberinde bambaşka problemler getiriyor. Bu ligin bir şampiyonu olmayacak. Ya da hiç kimsenin 'Sen son sıradaydın, küme düştün' deme hakkı yok. Devam etmemenin de büyük problemleri var. İnşallah Türk basketbolu için en iyi kararlar verilebilir" dedi.

  1. 3.5.2020
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