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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Karşıyaka'da Taylor gitti

Karşıyaka'da Taylor gitti

Daha önce 5 yabancısı ülkelerine dönen 'da 1.5 aydır 'de kalan tek yabancı olan da 'ye döndü.

Daha önce 5 yabancısı ülkelerine dönen 'da 1.5 aydır 'de kalan tek yabancı olan da 'ye döndü. 19 Mart'ta durdurulan sezonun akıbeti henüz belirlenmezken, Karşıyaka'nın yabancıları 1 hafta bekleyip ABD'yle uçuş yasakları başlamadan hemen önce ülkelerine dönmüştü
  1. 2.5.2020
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