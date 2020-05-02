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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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: Gururluyum

Berkan Durmaz: Gururluyum

'ın genç yeteneği , "Uzun yıllardır üst seviyelere oyuncu yetiştiren bir kulübün altyapısından çıkıp A Milli Takımda görev almak çok gurur verici" dedi.

'ın genç yeteneği , "Uzun yıllardır üst seviyelere oyuncu yetiştiren bir kulübün altyapısından çıkıp A Milli Takımda görev almak çok gurur verici""dedi. Daha iyi olmak için her gün daha fazla çalıştığını belirten 23 yaşındaki 2.06'lık pivot,basketbolu çok özlediğini belirterek, "Evet önümüzde çok yoğun bir fikstür olacak ancak bu süreçte mümkün olduğunca verimli çalışarak bedenimi bu yoğunluk için hazır tutmaya çalıştım. Böyle bir tempoya girerken tekrar bir hazırlık dönemi gerekecektir" diye konuştu.
  1. 2.5.2020
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