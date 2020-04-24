Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bonzie Colson'a, kulübümüz adına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Colson, NBA takımlarından Milwaukee Bucks'tan 2019-2020 sezonu başında yeşil-siyahlıların kadrosuna katılmıştı.