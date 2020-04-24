Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı

, ile yollarını ayırdı

Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı

Son dakika haberleri... Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "'a, kulübümüz adına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Colson, NBA takımlarından 'tan 2019-2020 sezonu başında yeşil-siyahlıların kadrosuna katılmıştı.


  1. 24.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA