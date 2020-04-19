Anadolu Efes 23 Nisan'ı dijital ortamda kutlayacak
Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden olan Anadolu Efes, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda kutlayacak.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan sosyal izolasyon ortamında taraftarlarını yalnız bırakmayan Anadolu Efes, 23 Nisan Perşembe günü çocuklar için kutlama programı düzenleyecek.
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek ve saat 10.30'da başlayacak programda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oğlu Sarp Ataman, takım kaptanı Doğuş Balbay, kulübün anonsörü Mustafa Özben ile maskotu Çaylak da çocuklarla bir araya gelecek.
Katılım linkinin Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı etkinliğe, 100'e yakın çocuk katılabilecek.
Müzik ve dansın da yer alacağı kutlamada Anadolu Efes'in yıldız oyuncularının çocuklara yönelik mesajları da katılımcılar ile paylaşılacak.
- 19.04.2020
- Wayne Rooney'den yıllar sonra gelen itiraf!
- Morata'dan olay itiraf! "Real Madrid'de oynadığım için pişmanım"
- Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi olan Bernard Mensah transfer hedefini açıkladı!
- Sağlık Bakanlığı İmmun Plazma sorularına cevap! İmmun plazma tedavisi nedir? Kimler bağışta bulunabilir? İmmun plazma nasıl alınır?
- David Beckham: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil
- Corona virüsü (koronavirüs) kıyafetlerden ve yiyeceklerden bulaşır mı?
- Ronaldo'nun skandalları bitmiyor! Karantinada öyle bir şey yaptı ki...
- Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...
- Fatih Terim'in ilk hamlesi belli oldu! Dev operasyon başlıyor...
- Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anadolu Efes 23 Nisan'ı dijital ortamda kutlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.