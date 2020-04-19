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19 Nisan 2020, Pazar
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Anadolu Efes 23 Nisan'ı dijital ortamda kutlayacak

Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden olan , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan sosyal izolasyon ortamında taraftarlarını yalnız bırakmayan , Perşembe günü çocuklar için kutlama programı düzenleyecek.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek ve saat 10.30'da başlayacak programda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oğlu Sarp Ataman, takım kaptanı , kulübün anonsörü Mustafa Özben ile maskotu Çaylak da çocuklarla bir araya gelecek.

Katılım linkinin Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı etkinliğe, 100'e yakın çocuk katılabilecek.

Müzik ve dansın da yer alacağı kutlamada Anadolu Efes'in yıldız oyuncularının çocuklara yönelik mesajları da katılımcılar ile paylaşılacak.

  1. 19.04.2020
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