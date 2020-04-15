Darüşşafaka Tekfen Jarrod Jones'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!
Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip yaptığı açıklamada, ABD asıllı Macar pivotla sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurdu.
Darüşşafaka Tekfen'den yapılan açıklamada, "2019 –2020 Sezonu başında, Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz, EuroCup, Türkiye Kupası ve ING Basketbol Ligi yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz, Jarrod JONES ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır. Jarrod Jones'a, Darüşşafaka Tekfen, olarak yapmış olduğu katkılardan dolayı, teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" denildi.
- 15.04.2020
- Milli Piyango'dan corona virüsü desteği! Milli Dayanışma Kampanyası'na Milli Piyango'dan destek! "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" özel çekiliş
- Popescu ve Multescu'dan Türk vatandaşlara videolu 'Evde kal' mesajı
- Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 14 ilde 41 yerleşim yerinde uygulanan corona virüsü karantinasının kaldırıldığını açıkladı!
- Mehmet Eray Özbek'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağış
- Lorin Karius'tan olay itiraf: Büyük düşmanlık var! Ölüm tehditleri...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Darüşşafaka Tekfen Jarrod Jones'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.