Darüşşafaka Tekfen Jarrod Jones'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Basketbol Darüşşafaka Tekfen ayrılığı resmen açıkladı!

'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Darüşşafaka Tekfen Jarrod Jones'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

'de ile yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip yaptığı açıklamada, ABD asıllı Macar pivotla sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurdu.

'den yapılan açıklamada, "2019 –2020 Sezonu başında, Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz, EuroCup, ve ING yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz, ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır. Jarrod Jones'a, Darüşşafaka Tekfen, olarak yapmış olduğu katkılardan dolayı, teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

  1. 15.04.2020
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