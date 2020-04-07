İtalya'da flaş karar! Basketbol ligi resmen iptal edildi
Corona virüsü nedeniyle süresiz ertelenen İtalya Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu sona erdirildi. İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Giovanni Petrucci, federal konseyle yaptığı görüşmenin ardından liglerin iptal edildiğini açıkladı.
Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da basketbol ligi resmen iptal edildi. İtalya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, federasyon başkanı Giovanni Petrucci yönetiminde toplanan yönetim kurulunun, ülkede 6 haftayı aşkın süredir etkisini gösteren corona virüsü salgını sebebiyle sezonun erken sonlandırılması kararını aldığı ifade edildi.
Açıklamada; federasyonun, sporcular, hakemler, yöneticiler, teknik idareciler ve onların ailelerinin sağlığını koruma konusunda kararlı olduğu kaydedildi.
Alınan kararda ayrıca, ülke genelindeki spor aktivitelerinin tam olarak ne zaman yeniden başlayabileceğinin belli olmamasının önemli rol oynadığı da ifade edildi.
17 takımın mücadele ettiği Serie A'da maçlara ara verilmeden önce Segafredo Virtus Bologna, 18 galibiyet, 2 yenilgi ve 36 puanla lider durumda bulunuyordu.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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