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07 Nisan 2020, Salı
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'da flaş karar! resmen iptal edildi

İtalya'da flaş karar! Basketbol ligi resmen iptal edildi

Corona virüsü nedeniyle süresiz ertelenen 'nde 2019-2020 sezonu sona erdirildi. İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı , federal konseyle yaptığı görüşmenin ardından liglerin iptal edildiğini açıkladı.

Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan 'da resmen iptal edildi. İtalya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, federasyon başkanı yönetiminde toplanan yönetim kurulunun, ülkede 6 haftayı aşkın süredir etkisini gösteren corona virüsü salgını sebebiyle sezonun erken sonlandırılması kararını aldığı ifade edildi.

Açıklamada; federasyonun, sporcular, hakemler, yöneticiler, teknik idareciler ve onların ailelerinin sağlığını koruma konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

Alınan kararda ayrıca, ülke genelindeki spor aktivitelerinin tam olarak ne zaman yeniden başlayabileceğinin belli olmamasının önemli rol oynadığı da ifade edildi.

17 takımın mücadele ettiği Serie A'da maçlara ara verilmeden önce Segafredo Virtus Bologna, 18 galibiyet, 2 yenilgi ve 36 puanla lider durumda bulunuyordu.

  1. 07.04.2020
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