İtalya'da flaş karar! Basketbol ligi resmen iptal edildi

Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da basketbol ligi resmen iptal edildi. İtalya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, federasyon başkanı Giovanni Petrucci yönetiminde toplanan yönetim kurulunun, ülkede 6 haftayı aşkın süredir etkisini gösteren corona virüsü salgını sebebiyle sezonun erken sonlandırılması kararını aldığı ifade edildi.

Açıklamada; federasyonun, sporcular, hakemler, yöneticiler, teknik idareciler ve onların ailelerinin sağlığını koruma konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

Alınan kararda ayrıca, ülke genelindeki spor aktivitelerinin tam olarak ne zaman yeniden başlayabileceğinin belli olmamasının önemli rol oynadığı da ifade edildi.

17 takımın mücadele ettiği Serie A'da maçlara ara verilmeden önce Segafredo Virtus Bologna, 18 galibiyet, 2 yenilgi ve 36 puanla lider durumda bulunuyordu.