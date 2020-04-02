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02 Nisan 2020, Perşembe
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Afyon’da!

Kevin Durant Afyon’da!

Afyon Belediye Takımı, resmi twitter hesabından, takımlarından 'in dünyaca ünlü yıldızı 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 1 Nisan nedeniyle yapılan bu şakaya binlerce beğeni geldi.

Ligi takımlarından Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un dünkü paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Afyon, resmi twitter hesabından, takımlarından 'in dünyaca ünlü yıldızı 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 1 Nisan nedeniyle yapılan bu şakaya binlerce beğeni geldi.
  1. 2.4.2020
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