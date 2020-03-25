Pınar Karşıyaka corona virüsü kararını bekliyor! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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corona virüsü kararını bekliyor!

Pınar Karşıyaka corona virüsü kararını bekliyor!

Basketbolda bu sezon başantrenör ’yı yuvaya döndürüp kurduğu iddialı kadroyla ING Süper Ligi ve ’ta zirve yarışı veren , dünyayı kilitleyen corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan liglerde verilecek kararı bekliyor.

Federasyonu'nun (TBF) dün temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi. Ligde geçen hafta Bekolu bazı oyuncularda corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanırken, Karşıyaka gibi 'ta yarı finale çıkan Bahçeşehir Koleji tüm yabancılarını şimdiden gönderdi.

Karşıyaka ile Euroleague'nin kararını bekleyen Fenerbahçe ve haricindeki tüm takımların ekonomik sıkıntıları da göze alıp yabancılarıyla tek tek vedalaştıkları öğrenildi. Federasyon ligi sonlandırma kararı alırsa ya bu yıl hiç oynanmamış kabul edilecek ya da mevcut puan tablosunda lider olan Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla lig tescil edilecek. Avrupa'da son olarak Yunanistan Ligi bu sezon hiç oynanmamış kabul edilerek iptal edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararını Euroleague ve karar açıkladıktan sonra yeni haftada vermesi bekleniyor. 'nın en büyük favorisi olduğu Europe Cup'ı da sezon sonuna kadar tamamen durduran FIBA ise kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. FIBA'nın da sezonu tamamen iptal etmesi ihtimaller arasında.

  1. 25.03.2020
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