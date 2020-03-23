Basketbolda corona virüs alarmı! 5 kulüp daha... Son dakika corona virüs haberleri... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Basketbolda corona virüs alarmı! 5 kulüp daha...

Basketbolda corona virüs alarmı! 5 kulüp daha...

Beko'da, takımdan ve idari kadrodan bazı isimlerde corona virüs görülmesinin ardından 5 ekip daha alarma geçti. Sarı-lacivertlilerin karşılaştığı ve 'ın yanı sıra , ve 'te de panik yaşanıyor. Son dakika corona virüs haberleri...

Beko önceki gün büyük bir şokla sarsılmıştı... Takımın 4 oyuncusu ve 1 idarecisi corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 4 basketbolcunun ikinci test sonuçları beklenirken, ismi açıklanmayan idarecinin testinin pozitif çıktığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre bu gelişme sonrası 5 kulüpte daha kırmızı alarm verildi. Fenerbahçe 8 Mart'ta , 15 Mart'ta ile oynamıştı. Beşiktaş'ta virüs şüphesine rastlanmasa da önlem olarak herkese test yapılabileceği belirlendi.

TOFAŞ ise takımdaki tüm isimlerin sağlık durumlarının sürekli kontrol edildiğini açıkladı. Beşiktaş'ın 11 Mart'ta karşılaştığı ve 15 Mart'ta oynadığı 'da da korona endişesi yaşanıyor.

Türk Telekom ile 15 Mart'ta, Bursaspor ile de 18 Mart'ta mücadele eden de şu an diken üzerinde. Kulüpte kırmızı alarm verilirken, herkesin sağlık durumu 24 saat takipte tutuluyor.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 09:05
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