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22 Mart 2020, Pazar
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Basketbol takımları yabancı oyunculara 6 maddelik kontrat önerdi

Basketbol takımları yabancı oyunculara 6 maddelik kontrat önerdi

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan toplantılar neticesinde futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesinin ardından ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.

Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi nedeniyle yabancı oyuncuların sözleşmeleri konusunda anlaşma maddeleri oluşturan birçok kulüp, oyuncularına bu anlaşmaları imzalatarak maddi tedbirler aldı. Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un başını çektiği birçok ekip, ağırlıklı 6 maddenin yer aldığı anlaşmaları oyuncuları ile imzaladı.

Bu maddeler kapsamında yabancı oyunculara kendi ülkesine gitme izni verildi ancak bu süreçte maaşlarını alamayacakları tebliğ edildi. Ülkede kalacak yabancı basketbolcuların ise sözleşmelerinin aynen devam edeceği belirtildi.

Birçok ING Basketbol Süper Ligi ekibinin yabancı oyuncularıyla imzaladığı anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

1- Dünyada yaşanan sağlık sorunlarından dolayı,'de kalmak veya gitmekte özgürsünüz.
2- Kulüp oyuncularına mart ayı itibarıyla maaşları, primleri, maç başı ücretleri, yani tüm alacakları ödenecek.
3- Salgın nedeniyle ülkenize gitmeniz halinde, Türkiye'ye döndüğünüzde 14 gün karantina altına alınacaksınız.
4- ve Türkiye Basketbol Federasyonu () tarafından oynanma kararı alınır ise sporcular, kulüplerin vermiş olduğu tarihlerde Türkiye'ye dönecektir, antrenman ve maç programına uyacaklardır. Bu şartlara uymaları halinde kontratlardaki tüm maddeler devam edecektir.
5- FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından oynanma kararı alınır ise Türkiye'ye dönmeyi kabul etmeyen sporcuların sözleşmesindeki hakları, hak kaybına uğrar. Bu süreç FIBA ve TBF tarafından iptal edilirse, sözleşmeler FIBA ve TBF maddeleriyle çözülecektir.
6- Türkiye'de kalmayı düşünen yabancı sporcuların sözleşmesindeki tüm sosyal haklar, lig başlayana kadar aynen devam edecektir.

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  1. 22.03.2020
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