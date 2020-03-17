Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor heyecanı! Anadolu Efes’in milli takıma 2 oyuncu göndermesi sebebiyle ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı bugün oynanacak. Koronavirüs önlemi olarak Türkiye’de tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Peki, Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Son yıllara damgasını vuran Anadolu Efes bu sezon hem ligde hem Avrupa'da muhteşem bir performans sergiliyor. Daha önce ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı bugün oynanacak. Bursaspor, seyircisiz oyanacak maçı kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Karşılaşma Anadolu Efes'in milli takıma 2 oyuncu göndermesinden dolayı ertelenmişti. Anadolu Efes, 20 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Hafif sakatlığı bulunan Shane Larkin'in durumu netlik kazanmadı.
ANADOLU EFES-FRUTTİ EXTRA BURSASPOR SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
ING Basketbol Ligi'nde ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı 20:00'da TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR'UN HEDEFİ İLK 8
ING Basketbol Ligi'nde 11 galibiyeti 11 mağlubiyeti olan Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i yenerek ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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