Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Son yıllara damgasını vuran Anadolu Efes bu sezon hem ligde hem Avrupa'da muhteşem bir performans sergiliyor. Daha önce ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı bugün oynanacak. Bursaspor, seyircisiz oyanacak maçı kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Karşılaşma Anadolu Efes'in milli takıma 2 oyuncu göndermesinden dolayı ertelenmişti. Anadolu Efes, 20 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Hafif sakatlığı bulunan Shane Larkin'in durumu netlik kazanmadı.

ANADOLU EFES-FRUTTİ EXTRA BURSASPOR SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Ligi'nde ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı 20:00'da TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR'UN HEDEFİ İLK 8

ING Basketbol Ligi'nde 11 galibiyeti 11 mağlubiyeti olan Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i yenerek ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor.