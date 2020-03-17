Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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-Frutti Extra maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi’nde -Frutti Extra heyecanı! Anadolu Efes’in milli takıma 2 oyuncu göndermesi sebebiyle ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı bugün oynanacak. Koronavirüs önlemi olarak Türkiye’de tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Peki, Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Son yıllara damgasını vuran bu sezon hem ligde hem Avrupa'da muhteşem bir performans sergiliyor. Daha önce ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra maçı bugün oynanacak. Bursaspor, seyircisiz oyanacak maçı kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Karşılaşma Anadolu Efes'in milli takıma 2 oyuncu göndermesinden dolayı ertelenmişti. Anadolu Efes, 20 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Hafif sakatlığı bulunan Shane Larkin'in durumu netlik kazanmadı.

ANADOLU EFES-FRUTTİ EXTRA BURSASPOR SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Ligi'nde ertelenen Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı 20:00'da SPOR2'den naklen yayınlanacak.

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR'UN HEDEFİ İLK 8

ING Basketbol Ligi'nde 11 galibiyeti 11 mağlubiyeti olan Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i yenerek ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor.

  1. 17.03.2020
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