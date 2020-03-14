Galatasaray 80-77 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Basketbol Galatasaray Fenerbahçe'nin 8 maçlık serisini bozdu!

80-77 | MAÇ SONUCU

Galatasaray 80-77 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU

'nde , 'yu 80-77 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Öte yandan Sarı laciverliler, 8 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

'nde 21. hafta karşılaşmasında , 'yu konuk etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadele, sarı - kırmızılı ekibin 80-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte üst üste 6. galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe Öznur Kablo ise 8 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 15:56
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