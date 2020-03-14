Galatasaray 80-77 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadele, sarı - kırmızılı ekibin 80-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte üst üste 6. galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe Öznur Kablo ise 8 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.