Galatasaray 80-77 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 80-77 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Öte yandan Sarı laciverliler, 8 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk etti.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadele, sarı - kırmızılı ekibin 80-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray, bu galibiyetle birlikte üst üste 6. galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe Öznur Kablo ise 8 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 15:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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