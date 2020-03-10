Fenerbahçe Öznur Kablo Bourges Basket ile karşılaşacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Haberler Basketbol Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Bourges Basket

ile karşılaşacak

Fenerbahçe Öznur Kablo Bourges Basket ile karşılaşacak

FIBA ilk maçında , evinde ekibi 'i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

, FIBA ilk maçında yarın ekibi 'i konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını 'e yazdıracak.

  1. 10.03.2020
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