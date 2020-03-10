Fenerbahçe Öznur Kablo Bourges Basket ile karşılaşacak
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde Fransa ekibi Bourges Basket'i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa ekibi Bourges Basket'i konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
- 10.03.2020
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