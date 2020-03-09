Kupa yine Anadolu'da - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Kupa yine Anadolu'da

Kupa yine 'da

Kupa yine Anadolu'da

üst yöneticisi , ’da F.Bahçe’nin şampiyonluğuyla biten Kupası’nın yine ’da düzenleneceğini duyurdu.

üst yöneticisi , 'da F.Bahçe'nin şampiyonluğuyla biten Kupası'nın yine 'da düzenleneceğini duyurdu. Onan, kupayı her sene Anadolu'nun farklı bir kentinde düzenleyip kadın basketbolunu özendirmek istediklerini söyledi.
  1. 9.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupa yine Anadolu'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN