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08 Mart 2020, Pazar
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Larkin 6. kez MVP oldu

Larkin 6. kez MVP oldu

Anadolu Efes'in yıldızı , Euroleague'de 28. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Bu sezon 6. kez oldu.

'in yıldızı , Euroleague'de 28. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Bu sezon 6. kez oldu.
  1. 8.3.2020
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