ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı başlıyor - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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ING 'nde 22. hafta heyecanı başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı başlıyor

ING 'nin 22. haftası ile arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

ING 'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında ile İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve , 'yi konuk edecek. da deplasmanda ile karşılaşacak. Hafta - Basketbol maçı ile sona erecek.
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın
13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
15.15 OGM Ormanspor -
20.00 Büyükçekmece Basketbol -

8 Mart Pazar
13.00 Bandırma - İTÜ Basket
15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko
17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor
17.30 Darüşşafaka - Galatasaray

9 Mart Pazartesi
20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
  1. 06.03.2020
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