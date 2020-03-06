ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı başlıyor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom
20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor
8 Mart Pazar
13.00 Bandırma - İTÜ Basket
15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko
17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor
17.30 Darüşşafaka - Galatasaray
9 Mart Pazartesi
20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
- 06.03.2020
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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