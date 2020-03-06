Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Basketbol Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi!

Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı kuraları çekildi

Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi

Uluslararası Federasyonu (FIBA) tarafından 4-12 Temmuz'da 'da düzenlenecek Erkekler 17 Yaş Altı 'nda gruplar belli oldu.

'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen kura çekiminde , C Grubu'nda , ve Arjantin ile eşleşti.

'nda yer alan 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele edecek. Her takım, grubundaki diğer takımlarla karşılaşacak ve elenme yaşanmadan 16 turuna ilerleyecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları kendi aralarında çapraz eşleşecek. Eşleşmeden galip çıkan 8 takım, çeyrek finale yükselecek.

A Grubu: Kanada, , ,

B Grubu: , Dominik Cumhuriyeti, , Bulgaristan

C Grubu: TÜRKİYE, Güney Kore, Arjantin, İspanya

D Grubu: , ABD, Mali, Japonya/


  1. 06.03.2020
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