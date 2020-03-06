Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından 4-12 Temmuz'da Bulgaristan'da düzenlenecek Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, C Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile eşleşti.
Dünya Kupası'nda yer alan 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele edecek. Her takım, grubundaki diğer takımlarla karşılaşacak ve elenme yaşanmadan 16 turuna ilerleyecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları kendi aralarında çapraz eşleşecek. Eşleşmeden galip çıkan 8 takım, çeyrek finale yükselecek.
A Grubu: Kanada, Avustralya, İtalya, Mısır
B Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Bulgaristan
C Grubu: TÜRKİYE, Güney Kore, Arjantin, İspanya
D Grubu: Rusya, ABD, Mali, Japonya/Yeni Zelanda
- 06.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
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Yorum
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Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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