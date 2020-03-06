Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda? - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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- maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda?

Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda?

'nde liderliğin sahibi durumunda olan temsilcimiz önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Geçen hafta Maccabi karşısında yaşanan kayıbı telafi etmek isteyen Anadolu Efes, karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları...

'nde liderliğin sahibi durumunda olan temsilcimiz önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Geçen hafta Maccabi karşısında yaşanan kayıbı telafi etmek isteyen Anadolu Efes, karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları...

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 28. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlayacak. 6 Mart Cuma günü oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Çift maç haftasında ilk olarak 'de Maccabi FOX'la karşılaşan lacivert-beyazlılar, rakibine 77-75 kaybetti. Bu yenilgiyle 11 maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 2020 yılında THY Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Anadolu Efes, buna karşın 23 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Ligde 12 galibiyetle 11. sırada bulunmasına rağmen play-off sınırındaki takımlarla aynı kazanma sayısına sahip Olympiakos, haftanın ilk maçında derbide Panathinaikos'u 81-78 yendi.

AVRUPA'DAKİ 686. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 686. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 438. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 437 karşılaşmada 230 galibiyet ve 207 yenilgi yaşadı.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 39 kez karşılaştı. Bu 39 maçın 21'ini Yunan ekibi, 18'ini Anadolu Efes kazandı. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 86-67 kazanmıştı.

  1. 06.03.2020
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