Anadolu Efes - Olympiakos | CANLI - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Anadolu Efes - Olympiakos | CANLI

'nde liderliğin sahibi durumunda olan temsilcimiz , Yunan temsilcisi 'u konuk ediyor. Geçen hafta Maccabi karşısında yaşanan kaybı telafi etmek isteyen Anadolu Efes, mutlak galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın canlı skoruna anbean haberimizden ulaşabilirsiniz...

'nde liderliğin sahibi durumunda olan , Olymiakos ile karşılaşıyor. Maccabi karşısında yaşanan kaybı telafi etmek isteyen temsilcimiz, Yunus ekibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS

İLK PERİYOT OYNANIYOR: 10-15

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 28. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes 'u ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma BeIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Çift maç haftasında ilk olarak 'de Maccabi FOX'la karşılaşan lacivert-beyazlılar, rakibine 77-75 kaybetti. Bu yenilgiyle 11 maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 2020 yılında THY Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Anadolu Efes, buna karşın 23 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Ligde 12 galibiyetle 11. sırada bulunmasına rağmen play-off sınırındaki takımlarla aynı kazanma sayısına sahip Olympiakos, haftanın ilk maçında derbide Panathinaikos'u 81-78 yendi.

AVRUPA'DAKİ 686. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 686. karşılaşmasını oynuyor.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 438. maçını oynayan Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 437 karşılaşmada 230 galibiyet ve 207 yenilgi yaşadı.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 39 kez karşılaştı. Bu 39 maçın 21'ini Yunan ekibi, 18'ini Anadolu Efes kazandı. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 86-67 kazanmıştı.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 20:39
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