Anadolu Efes 91-79 Olympiakos | MAÇ SONUCU
THY Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 mağlup etti.
THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Yunan ekibi Olympiakos karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 91-79 kazandı.
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- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 22:19
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Yorum
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Yorum
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