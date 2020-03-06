Anadolu Efes 91-79 Olympiakos | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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91-79 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 91-79 Olympiakos | MAÇ SONUCU

Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda temsilcimiz , Yunan temsilcisi 'u 91-79 mağlup etti.

Euroleague'in 28. haftasında ile Yunan ekibi karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 91-79 kazandı.

Detaylar birazdan...

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 22:19
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