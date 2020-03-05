Darüşşafaka Tekfen 96 - 106 Segafredo Virtus Bologna | MAÇ SONUCU

Basketbol EuroCup'taki temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, son 16 turu E Grubu'ndaki son maçında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'ya 106-96 yenilerek kupaya veda eti.

Karşılaşma, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynandı.

Mücadeleye etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14 üstün tamamladı ve devre arasına 52-40 önde gitti.

İkinci yarıya daha skorer bir oyunla giren Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyrekte farkı bir ara 4 sayıya kadar indirse de final periyoduna 79-68 İtalya ekibinin üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Segafredo Virtus Bologna, mücadeleden 106-96 galip ayrıldı.

Grupta üçer galibiyet ve mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Dört galibiyete ulaşan Segafredo Virtus Bologna ise Sırbistan ekibi Partizan NIS'in ardından ikinci olarak çeyrek finale kaldı ve G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nın Monaco takımıyla eşleşti.