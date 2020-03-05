Darüşşafaka Tekfen 96 - 106 Segafredo Virtus Bologna | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Basketbol Daçka EuroCup'a Begrad'da veda etti!

96 - 106 | MAÇ SONUCU

Darüşşafaka Tekfen 96 - 106 Segafredo Virtus Bologna | MAÇ SONUCU

, EuroCup son 16 turu E Grubu temsilcisi 'ya 106-96 yenilerek elendi. Karşılaşma, 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden yönetiminin kararıyla 'ın başkenti Belgrad'daki 'da oynandı.

EuroCup'taki temsilcilerimizden , son 16 turu E Grubu'ndaki İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'ya 106-96 yenilerek kupaya veda eti.

Karşılaşma, 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden yönetiminin kararıyla 'ın başkenti Belgrad'daki 'da oynandı.

Mücadeleye etkili başlayan , ilk çeyreği 30-14 üstün tamamladı ve devre arasına 52-40 önde gitti.

İkinci yarıya daha skorer bir oyunla giren Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyrekte farkı bir ara 4 sayıya kadar indirse de final periyoduna 79-68 İtalya ekibinin üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Segafredo Virtus Bologna, mücadeleden 106-96 galip ayrıldı.

Grupta üçer galibiyet ve mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Dört galibiyete ulaşan Segafredo Virtus Bologna ise Sırbistan ekibi Partizan NIS'in ardından ikinci olarak çeyrek finale kaldı ve G Grubu'nu lider bitiren 'nın Monaco takımıyla eşleşti.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 22:38
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