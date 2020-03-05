Darüşşafaka Tekfen 96 - 106 Segafredo Virtus Bologna | MAÇ SONUCU
Darüşşafaka Tekfen, EuroCup son 16 turu E Grubu son maçında İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya 106-96 yenilerek elendi. Karşılaşma, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynandı.
Basketbol EuroCup'taki temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, son 16 turu E Grubu'ndaki son maçında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'ya 106-96 yenilerek kupaya veda eti.
Karşılaşma, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynandı.
Mücadeleye etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14 üstün tamamladı ve devre arasına 52-40 önde gitti.
İkinci yarıya daha skorer bir oyunla giren Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyrekte farkı bir ara 4 sayıya kadar indirse de final periyoduna 79-68 İtalya ekibinin üstünlüğüyle geçildi.
Son çeyrekte rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Segafredo Virtus Bologna, mücadeleden 106-96 galip ayrıldı.
Grupta üçer galibiyet ve mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Dört galibiyete ulaşan Segafredo Virtus Bologna ise Sırbistan ekibi Partizan NIS'in ardından ikinci olarak çeyrek finale kaldı ve G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nın Monaco takımıyla eşleşti.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 22:38
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Darüşşafaka Tekfen 96 - 106 Segafredo Virtus Bologna | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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