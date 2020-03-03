Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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ile karşı karşıya!

Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta karşı karşıya!

son 16 turu ilk maçında Türk takımları ile , yarın başkentte karşı karşıya gelecek. İki Türk ekibi arasındaki ilk maça Türk Telekom ev sahipliği yapacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

son 16 turu ilk maçında Türk takımları ile , yarın başkentte karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı ise 11 Mart'ta 'da yapılacak.

Türk Telekom A Grubu'nu lider tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta D Grubu'nda 4. sırada yer aldı.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 12:24
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