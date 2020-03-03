Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta karşı karşıya!
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk takımları Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın başkentte karşı karşıya gelecek. İki Türk ekibi arasındaki ilk maça Türk Telekom ev sahipliği yapacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk takımları Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın başkentte karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı ise 11 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.
Türk Telekom A Grubu'nu lider tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta D Grubu'nda 4. sırada yer aldı.
- 03.03.2020
- Güncelleme: 03.03.2020 12:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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