2020 Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak

Uluslararası Sağırlar Basketbol Federasyonu (DIBF), 2020 Avrupa Basketbol Kupası organizasyonunun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.
Uluslararası Sağırlar Basketbol Federasyonu (DIBF), 2020 Avrupa Basketbol Kupası organizasyonunun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki işitme engelli basketbol kulüplerinin katılacağı kupa, 25-28 Kasım tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.
Organizasyonun, Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübünün talebi üzerine Türkiye'ye verildiği aktarıldı.
- 03.03.2020
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