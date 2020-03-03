2020 Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak!

2020 Avrupa Sağırlar Kupası 'de yapılacak

2020 Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak

(), organizasyonunun 'de düzenlenmesine karar verdi.

(), organizasyonunun 'de düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki kulüplerinin katılacağı kupa, 25-28 Kasım tarihlerinde 'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonun, Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübünün talebi üzerine Türkiye'ye verildiği aktarıldı.

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2020 Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN