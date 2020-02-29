Kanarya sevindi

Fenerbahçe Beko, İspanya'da zoru başardı ve Valencia'yı 93-86 yenerek moral buldu. Sarı-lacivertliler, 26. hafta mücadelesinde 12. galibiyetini alarak play-off iddiasını sürdürdü. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 21-14 önde geçen Kanarya, soyunma odasına da 47-41 galip girdi. İkinci yarıya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 65-60 önde girdiği final periyodunda rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve parkeden 93-86 zaferle ayrılmasını bildi.