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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Kanarya sevindi

Kanarya sevindi

Avrupa Ligi’nde ’yı deplasmanda yıkan , play-off şansını devam ettirdi.

Fenerbahçe Beko, 'da zoru başardı ve 'yı 93-86 yenerek moral buldu. Sarı-lacivertliler, 26. hafta mücadelesinde 12. galibiyetini alarak play-off iddiasını sürdürdü. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 21-14 önde geçen Kanarya, soyunma odasına da 47-41 galip girdi. İkinci yarıya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 65-60 önde girdiği final periyodunda rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve parkeden 93-86 zaferle ayrılmasını bildi.

  1. 29.2.2020
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