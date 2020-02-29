Kanarya sevindi
THY Avrupa Ligi’nde Valencia’yı deplasmanda yıkan Fenerbahçe Beko, play-off şansını devam ettirdi.
Fenerbahçe Beko, İspanya'da zoru başardı ve Valencia'yı 93-86 yenerek moral buldu. Sarı-lacivertliler, 26. hafta mücadelesinde 12. galibiyetini alarak play-off iddiasını sürdürdü. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 21-14 önde geçen Kanarya, soyunma odasına da 47-41 galip girdi. İkinci yarıya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 65-60 önde girdiği final periyodunda rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve parkeden 93-86 zaferle ayrılmasını bildi.
- 29.2.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Kanarya sevindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.