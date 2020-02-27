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27 Şubat 2020, Perşembe
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Beko Euroleague'de deplasmanında!

Fenerbahçe Beko Euroleague'de Valencia deplasmanında!

Euroleague'nin 26. haftasında Beko, 'ya konuk olacak. Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanından galibiyetle ayrılıp üst sıralara tırmanmak istiyor.

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 26. haftasında yarın temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 26. haftaya 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 10. sırada girdi. Valencia ise 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı İspanyol ekibi 100-98 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 535. MAÇ

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 535. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 534 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 332 maçın 195'ini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Valencia ile 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 4'ünü Valencia, 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı.

  1. 27.02.2020
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