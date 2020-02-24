Genç basketbolcular namağlup şampiyon oldu
Liseler arası Basketbol Gençler A Takımı müsabakalarında Başarı Yorum Koleji Basketbol Takımı, mağlubiyet yaşamadan şampiyon oldu. Genç basketbolcular, 17 Mart tarihinde düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Sivas’ı temsil etmeye hak kazandı.
Genç basketbolcular büyük bir başarıya imza atıp, namağlup olarak şampiyon olmayı başardı.
Başarı Yorum Koleji Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atarak, Liseler arası Basketbol Gençler A Takımı müsabakalarında hiç mağlubiyet almadan şampiyon olmayı başardı. Sivas'ta aldığı şampiyonluk ile bölge şampiyonasında oynamaya hak kazanan takım, başarılarını bölge müsabakalarında da devam ettirdi. Yozgat Çözüm Koleji ve Kır Şehir Fen Lisesi takımlarını mağlup eden genç basketbolcular, Ordu Namık Altaş Kolejini de mağlup etmeyi başararak liderlik koltuğuna oturup 17 Mart tarihinde düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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