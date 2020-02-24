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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Genç basketbolcular namağlup şampiyon oldu

Genç basketbolcular namağlup şampiyon oldu

Liseler arası A Takımı müsabakalarında , mağlubiyet yaşamadan şampiyon oldu. Genç basketbolcular, tarihinde düzenlenecek olan finallerinde ’ı temsil etmeye hak kazandı.

Genç basketbolcular büyük bir başarıya imza atıp, namağlup olarak şampiyon olmayı başardı.

büyük bir başarıya imza atarak, Liseler arası A Takımı müsabakalarında hiç mağlubiyet almadan şampiyon olmayı başardı. 'ta aldığı şampiyonluk ile bölge şampiyonasında oynamaya hak kazanan takım, başarılarını bölge müsabakalarında da devam ettirdi. Çözüm Koleji ve Kır Şehir Fen Lisesi takımlarını mağlup eden genç basketbolcular, Namık Altaş Kolejini de mağlup etmeyi başararak liderlik koltuğuna oturup tarihinde düzenlenecek olan finallerinde Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı.

  1. 24.02.2020
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