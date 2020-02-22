Çankaya Üniversitesi: 71 - 73 Hatay Büyükşehir Belediyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Basketbol Hatay deplasmanda Çankaya'yı devirdi!

71 - 73 Büyükşehir Belediyespor | MAÇ SONUCU

Çankaya Üniversitesi 71 - 73 Hatay Büyükşehir Belediyespor | MAÇ SONUCU

'nin 19. haftasında Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 'ni 73-71 mağlup etti.

'nin 19. haftasında Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 'ni 73-71 mağlup etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Aydın Karaçam, Erhan Gürsel, Muzaffer Vardarlı

Çankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya, Zellous 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 4, Putnina 16, Tuğçe İnöntepe

: Asena Yalçın 14, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 11, Abdelkader 18, Coates 14, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Melike Tuğba Oral 4

1. Periyot: 19-18

Devre: 35-38

3. Periyot: 51-53

Çankaya Üniversitesi 71 - 73 Hatay Büyükşehir Belediyespor

  1. 22.02.2020
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