Ufuk Sarıca: Maçın son 5 dakikasını oynamayı beceremedik - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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: Maçın son 5 dakikasını oynamayı beceremedik

Ufuk Sarıca: Maçın son 5 dakikasını oynamayı beceremedik

A Milli Erkek Başantrenörü , mağlubiyetine ilişkin "Maçın son 5 dakikasını oynamayı beceremedik." değerlendirmesinde bulundu.

, 'nin 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 'ya 72-65 yenildiği ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takımın sergilediği oyunun kazanmaya yeterli olmadığını belirtti.

Maçta skorun genel olarak yakın geçtiğini ifade eden Sarıca, "Son 5 dakikayı oynamayı beceremedik. Hücumdaki yaratıcı oyuncu eksiğimiz 65 sayıda kalmamıza sebep oldu. Takımlarında az oynayan oyuncularla bu sayıda kaldık. Potaya giden oyuncuya ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Hollanda'nın atletik bir ekip olduğunu ve Türkiye'den daha fazla mücadele ettiğini dile getiren Sarıca, "Sonuçta grup oynuyoruz. Bu maçın rövanşı var. Kendimizi geliştirmemiz lazım, daha fazla hücum yapmalıyız. Kendimize gelip maçını deplasmanda kazanmamız gerekiyor. Bu maçın da telafisi olur." ifadelerini kullandı.

Sarıca, Türk Silahlı Kuvvetleri () mensuplarının karşılaşmayı izlemesine ilişkin soruyu ise "Özel misafirlerimiz vardı. Tüm askerlerimize, Mehmetçiğimize selam göndermek istiyorum. İstiklal Marşı'nda tüylerimiz diken diken oldu. Sonraki maçlarımızda da onları salonda görmek isteriz." şeklinde yanıtladı.

Milli basketbolcu James Metecan Birsen de yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Önümüzde 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup eksiklerimizi giderip İsveç maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

A Milli , gruptaki ikinci maçında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

  1. 21.02.2020
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