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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'den kural hatası iddiasına ilişkin açıklama

TBF'den kural hatası iddiasına ilişkin açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu (), Erkekler finalinde ile arasında oynanan müsabakada yaşanan bir pozisyon ile ilgili bir açıklama yayımladı.

'den yapılan açıklamada, maçın son periyodunda yaşanan ve hakemlerin lehine topu vermesiyle sonuçlanan pozisyonla ilgili bir kural hatası olmadığı ve hakemlerin verdiği kararın doğru olduğu kaydedildi.

TBF'nin açıklaması şu şekilde: "16 Şubat 2019 tarihinde 'da oynanan final müsabakasının son bir dakikasında meydan gelen pozisyonla ilgili bilgilendirme yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Müsabakanın tamamlanmasına 52 saniye kala Fenerbahçe Beko takımından 24 forma numaralı takımından 3 forma numaralı Kartal Özmırak'a faul yapmış, hakemler bu faulü normal faul olarak değerlendirmiş ancak Anlık Tekrar Sistemi'nden kontrol yapılacağı ile ilgili hakem işaretini göstermişlerdir.

Oyunun durduğu ve saatin çalışmadığı bu anda Darüşşafaka Tekfen takımından 12 forma numaralı , Fenerbahçe Vesely'yi omuzundan çekmiştir.

Hakemler yaptıkları Tekrar İzlemi Sistemi kontrolünden sonra Fenerbahçe Beko takımından 24 forma numaralı Jan Vesely'nin yaptığı faulün sportmenlik dışı faul olarak değerlendirilmesine, Darüşşafaka Tekfen takımından 12 forma numaralı Jonathan Hamilton'un duran saat periyodunda yapmış olduğu temasın da kurallar gereği sportmenlik dışı faul olarak değerlendirilmesine karar vermişlerdir.

Oyun Kurallarının ilgili maddelerinde belirtildiği üzere;

-Hakem Jan Vesely için faul düdüğü çaldığında, oyun durur ve top ölür (Madde 10.3), Top öldüğü anda takım kontrolü sona ermiştir. (Madde 14.1.3).
-İki takıma verilen cezalar aynı eşit ağırlıkta olup iptal edileceğinden, uygulanacak herhangi başka bir ceza kalmadığından ve hiçbir takımın topu kontrol etme hakkı bulunmadığından hava atışı durumu oluşur. (Madde 42.2.8 ve Madde 12.3)

Hava atışı durumu oluşmasından dolayı, topu oyuna sokma sırası Fenerbahçe Beko takımında olması nedeniyle oyuna Fenerbahçe Beko takımı kenardan başlamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

  1. 17.02.2020
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